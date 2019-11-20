Уводила мужчин при помощи эро-шпагата: разлучница Волочкова раскрыла главный секрет соблазнения

Шоу-бизнес

Российская экс-балерина Анастасия Волочкова, взбудоражившая сеть очередным провокационным фото в полупрозрачном купальнике, решила еще больше «приоткрыть» «кухню» своего успеха у мужского пола.

Сделала это она в недавно изданных мемуарах «Плата за успех», пишет «Экспресс-газета».

Оказывается, главная «фишка» ее «бешеного успеха», у мужской половины населения — все тот же пресловутый «фирменный шпагат».

Именно эта поза, уверена Волочкова, магическим образом действует на мужчин…

«Мой шпагат многих восхищает, удивляет, вызывает бурю завистливых эмоций по причине его стройности, размаха и грации. Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама», — пишет Волочкова в своих мемуарах.

В связи с этим она советует женам и любовницам уведенных ею мужчин «перестать жить» ею жизнью и заняться своей, а еще лучше — отправиться в балетный зал «учиться садиться на шпагат, раз он у них вызывает такие противоречивые чувства».

В пользу слов балерины, считают журналисты, свидетельствует то, что она не единожды умудрялась уводить из семей женатых мужчин. Причем, бывшая прима Большого всегда предпочитала богатых бизнесменов, не особенно известных в кругах российского шоу-бизнеса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Волочкова стремительно теряет вес. Отощавшая звезда напугала поклонников своим видом. На последних фото, опубликованных в Instagram, Анастасия выглядит очень худой. Балерина села на строгую диету и много тренируется в зале, в танцевальном классе.

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