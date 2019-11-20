Мир

Джен Коста, жительница города Нью-Йорк, где недавно Генассамблея ООН рассмотрела обновленный проект резолюции по Крыму, в свои 19 лет столкнулась со страшной аварией, после которой осталась прикованной к постели. Джен сбила машина, больше всего пострадало колено. Целый год она не могла двигаться, из-за чего была очень подавлена, пишет Медиаликс со ссылкой на New York Post.

В связи с такой удручающей ситуацией Джен стала заедать свое горе, каждый день она заказывала себе доставку блюд. Но даже после реабилитации не смогла отказаться от вкусняшек. Джен постоянно переедала и за 14 лет набрала 158 килограммов. Джен было очень тяжело, она даже не могла стоя мыться в душе. Американка сидела на стуле, пока ее вторая половинка помогала ей помыться.

В 2017 году у женщины начал болеть язык, на котором образовался небольшой белый бугорок. Сначала врачи решили, что у Джен проявляются последствия вирусной инфекции, но лекарства не помогали, а боль становилась все сильнее и сильнее. Дошло до того, что Коста просто не могла выносить болевые ощущения. Американка обратилась к другому врачу, и услышала от него ужасные новости.

«После пятиминутного обследования доктор повернулся ко мне и сказал: „Мне жаль сообщать вам это, но у вас определённо рак“. У меня всё потемнело перед глазами».

У Джен была уже четвертая стадия, метастазы распространились на лимфатические узлы. Женщине требовалась операция по удалению всего языка, однако врач побоялся ее делать из-за большого веса пациентки. Тогда Джен снова принялась искать другого врача. Специалист, который готов был ей помочь, нашелся в Нью-Йорке.

Операция длилась 19 часов, Коста удалили метастазы и большую часть языка, заменив его лоскутом кожи с руки пациентки. Прогнозы врачей были неутешительны, шансы на то, что Джен проживет еще пять лет, были равны 30%. Кроме того, Джен должна была до конца жизни питаться через трубочку жидкой пищей и дышать с помощью специального вентилятора.

Постепенно Джен все же научилась дышать самостоятельно, но питаться приходилось лишь жидкими коктейлями. Впрочем, вкуса еды она все равно не чувствовала. Благодаря этой вынужденной диете Кста похудела на 226 килограммов.

Джен уверена, что рак спас ей жизнь, ведь она бы уже давно умерла из-за своих пищевых привычек.

«То, что сначала было самым мрачным периодом в моей жизни, вскоре проявило себя как моё самое большое благословение. Я получила смертный приговор, а он в итоге спас мою жизнь».

После резкого похудения Коста прошла еще одну операцию — по удалению кожи. Сейчас в американке сложно узнать ту полную женщину, которой она была еще недавно. Она скучает по вкусной еде: пицце, китайским блюдам, бабушкиной курочке, но говорит, что сейчас чувствует себя гораздо счастливее, чем когда могла чувствовать вкус пищи.

«Бог позволил мне побороть рак и заставил ценить всё то, что я раньше принимала как должное. До рака у меня было ожирение, я была несчастна, подавлена и зла. Но рак сделал меня сильной и скромной», — уверена Джен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный политик Геннадий Москаль смог самостоятельно справиться со смертельной болезнью.

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