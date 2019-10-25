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Перестал бояться: Геннадий Москаль рассказал, как победил рак
Известный политик Геннадий Москаль рассказал о том, как ему удалось справиться со смертельной болезнью. Об этом он сообщил в своем Facebook.
«Мало кто знает, но в конце восьмидесятых годов прошлого века мне тоже поставили этот страшный диагноз — рак. И честно сказали, что жить мне осталось не более нескольких лет», — написал Генадий Москаль.
Он вспоминает, что не сложил руки и изучал медицинскую литературу, пробовал народные методы лечения. Посещал многочисленных врачей. А через несколько лет оказалось, что болезни у Геннадия Москаля нет. То ли он ее вылечил, то ли врачи с самого начала ошиблись в диагнозе.
В пример всем Геннадий Москаль ставит ведущую Янину Соколову, которая тоже поборола рак.
Ранее сообщалось, что Янина Соколова при лечении онкозаболевания лишилась нескольких органов.
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