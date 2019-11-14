Украина

В четверг, 14 ноября, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит предложенный украинской делегацией проект обновленной резолюции по Крыму.

Об этом говорится в Twitter представительства Украины при международной организации.

Отмечается, что Третий комитет ГА ООН по инициативе Украины рассмотрит проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированных Крыму и Севастополе.

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On Thursday, 14 November, the #UNGA Third Committee to consider a draft resolution seeking the protection of the human rights in #Crimea, temporarily occupied by the Russian Federation.



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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о намерении украинской делегации внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», призвав его поддержать. Главной целью документа является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Кроме того, Божок выступил с брифингом на тему «Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы», в котором речь шла о текущей ситуации в временного оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

Он подчеркнул, что милитаризация Крыма и прилегающих морских территорий помимо прочего, имеет крайне негативные экологические последствия.

Особое внимание замминистра уделил проблеме восстановления Россией ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международный суд ООН в Гааге огласил 8 ноября важное решение по поводу иска Украины на действия России и нарушения россиянами двух важнейших международных конвенций (о борьбе с терроризмом и о недопущении дискриминации).

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