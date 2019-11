В четверг, 14 ноября, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит предложенный украинской делегацией проект обновленной резолюции по Крыму.

Об этом говорится в Twitter представительства Украины при международной организации.

Отмечается, что Третий комитет ГА ООН по инициативе Украины рассмотрит проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированных Крыму и Севастополе.

On Thursday, 14 November, the #UNGA Third Committee to consider a draft resolution seeking the protection of the human rights in #Crimea, temporarily occupied by the Russian Federation.



