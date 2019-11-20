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Самый популярный бренд и Меган Маркл в роли королевы стиля: подведены итоги 2019 года в индустрии моды (фото)

Интернет-платформа Lyst проанализировала интернет-запросы в сфере моды и подвела итоги уходящего 2019 года. Так, королевой стиля, оказывающей влияние на выбор покупателей, стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. В прошлом году она занимала третье место.

Ее наряды вызывали наибольшее количество поисковых запросов и упоминаний в соцсетях. Вещи, в которых появляется герцогиня, мгновенно раскупаются. Так, платье Club Monaco, в котором она пришла на встречу с архиепископом Десмондом Туту в Кейптауне, было распродано в течение 24 часов после ее выхода.

За супругой принца Гарри следуют американский актер Тимоти Шаламе (бойфренд дочери Джонни Деппа Лили-Роуз Депп), американская актриса, певица и танцовщица Зендая. В первой десятке значатся также американские певицы Билли Айлиш и Карди Би, участница южнокорейской группы Blackpink Лиса,

американская модель Кайли Дженнер, американская певица Лиззо, британский певец Гарри Стайлс и американский актер Билли Портер. Герцогиня Кембриджская Кейт МИддлтон заняла лишь 11-е место рейтинга.

Главными трендами 2019 года стали экологичность, подчеркнутая романтика, психоделика, стиль милитари, возрождение 1990-х, уличная мода, одежда в стиле моделирующего нижнего белья.

Прорывом уходящего года среди брендов назван Bottega Veneta (а также Pyer Moss и Telfar), а самым желанным товаром — сумка The Pouch от этого бренда. Самыми востребованными товарами были также сандалии Stretch Bottega Veneta, пояс с логотипом Gucci, маленька сумочка Le Chiquito Jacquemus, шляпа в стиле панамы с логотипом Prada, сумка с карманами Multi Pochette Louis Vuitton, неоновое клетчатое платье Ganni Seersucker, флисовый жакет Sandy Liang.

Кроссовками года признаны сникерсы от Alexander Mcqueen.

В числе самых обсуждаемых и вирусных вещей названы платье в горошек от Zara, у которого даже появился собственный аккаунт в Instagram, пуховик Amazon Orolay, кашемировые бюстгальтер и кардиган Khaite (в этом комплекте появилась на людях актриса Кэти Холмс).

Самым популярным брендом названа итальянская торговая марка Off-White, основанная американским дизайнером и диджеем Вирджилом Абло в Милане в 2012 году. Компания преимущественно специализируется на создании уличной одежды класса премиум.

Главными событиями в мире моды были названы смерть модельера Карла Лагерфельда, бал бал Met Gala 2019, эпизод, когда модель Джиджи Хадид выпроводила с подиума постороннюю женщину и другие моменты.

В будущем 2020 году, как предсказывают аналитики Lyst, будет популярен космический стиль, япономания (это связано с летними Олимпийскими играми в Токио), большие сумки, а также мода с уклоном в политику. Эксперты также прогнозируют успех бренда Marine Serre.

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