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Сын бывшего президента Германии был убит во время лекции
На врача Фрица фон Вайцзеккера, читавшего медицинскую лекцию в частной берлинской клинике Schlosspark, которая находится рядом с дворцом Шарлоттенбург, напал мужчина с ножом, который был в числе слушателей (в заведении часто проводились мероприятия, открытые для посещения публики). Ранение, как сообщает издание Rundfunk Berlin-Brandenburg, оказалось смертельным. 59-летний пострадавший скончался в этой же клинике.
Тяжелое ножевое ранение получил также еще один человек, который пытался защитить фон Вайцзеккера. Его госпитализировали в другую больницу.
Убийца арестован. Мотивы преступления выясняются.
Фриц — сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, который занимал пост главы державы с 1984 по 1994 год и умер в 2015 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что петербургский историк, расчленивший свою студентку-любовницу, попытался совершить самоубийство.
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