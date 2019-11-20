Трубу прорвало: в сеть выложили скандальную прослушку разговоров главы ГБР

Украина

В Украине скандалы со власть имущими идут буквально один за другим. После того, как исключенный из «Слуги народа» нардеп Антон Поляков обнародовал запись, на которой якобы его бывшие коллеги по фракции обсуждают «не случайное» назначение на пост замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, в сеть слили серьезный объем аудиозаписей якобы сделанных в кабинете руководителя ГБР Романа Трубы.

Записи появились в Telegram-канале «Трубу прорвало», который начал свою работу 19 ноября 2019 года. «Полностью ручное управление правоохранительными органами для уничтожения политических оппонентов и организации собственных сделок. И полгода не прошло. Господин Зеленский, поздравляю, это уже серьезная статья Уголовного кодекса! Я же говорил, пока нас скандалами и перепиской развлекаете, ваша команда рубить «бабло», — так прокомментировал содержание разговоров экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

О том, что разговоры в кабинете директора ГБР достоверны, пишет журналист Юрий Бутусов, который заявляет об этом, ссылаясь на свои источники. На записях фигурируют эпизоды с «ПриватБанком», делом, которое завели на пятого президента Украины Петра Порошенко…

По словам журналиста, в данный момент обнародование этих записей не повлечет за собой юридических последствий, поскольку прослушка вряд ли велась на законных основаниях. «Но следующая власть теоретически сможет назначить экспертизу записей и привлечь фигурантов к уголовной ответственности, особенно если часть свидетелей подтвердит достоверность разговоров. А вот политически — это катастрофа. Андрей Богдан не является государственным служащим и не имеет права на получение информации о ходе следствия, а тем более — не имеет права оказывать влияние на расследование. Подозрения об этом могут привести к уголовному делу», — пишет Юрий Бутусов в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины приняли законопроект об изменениях в Закон «О Государственном бюро расследований», касающихся совершенствования деятельности ГБР, а также смены главы Госбюро расследований

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