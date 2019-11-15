Рада проголосовала за смену директора ГБР

Политика

В пятницу, 15 ноября, народные депутаты Украины приняли внесенный в повестку дня законопроект об изменениях в Закон «О Государственном бюро расследований», касающихся совершенствования деятельности ГБР, попутно решив заменить и главу Госбюро расследований, передает «УНН».

Так, поправка о смене руководителя Госбюро расследований была принята в связи с тем, что существенно изменился объем полномочий директора ГБР и статус самого органа. «В данном случае нужно, чтобы конкурсная комиссия выбрала нового директора ГБР», — цитирует информагентство председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший глава Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Роман Труба был директором Государственного бюро расследований в ноябре 2017 года.

В сентябре этого года в кабинета Романа Трубы провели обыск — полицию вызвали после обнаружения в помещении прослушивающего устройства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter