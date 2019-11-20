Замминистра Александра Клитина оказалась в центре громкого скандала: все подробности

Украина

Исключение двух народных депутатов Украины Анны Скороход и Антона Полякова из фракции «Слуга народа» вылилось в два громких скандала — финансовый и «постельный». Если Скороход поведала обществу о зарплатах в «конвертах», которые получают послушно голосующие «слуги народа», то ее коллега Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы, которая якобы свидетельствует о том, что замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила должность в Кабмине не просто так.

Запись Антон Поляков выложил в своем Telegram-канале. На ней есть разговор мужчин, чьи голоса, по информации СМИ, похожи на нардепов из президентской фракции Юрия Корявченкова, Владимира Захарченко, Вячеслава Медяника и высокого полицейского чина из Кривого Рога. Так, на записи слышно, как произносится имя Клитиной и как мужчины обсуждают, что «девушка очень хотела стать замминистра».

«Хороша подруга», — говорит один участников беседы. «А ты куда, пять детей…» — добавляет второй.

На этом история не закончилась — к разгорающемуся скандалу подключился неизвестный, который позиционирует себя как пранкер «Джокер». Он утверждает, что вступил в переписку с Александрой Клитиной. Сканы также были выложены в Telegram. Не понятно, кем представился «Джокер», но явно кем-то близким к президенту Владимиру Зеленскому, который якобы был в ярости из-за скандала, и у которого на момент переписки будто бы находился пранкер.

Стоит отметить, что Клитина на самом деле опубликовала в сети «семейный» пост.

Тем временем юрист, руководитель Центра правовых и уголовных исследований Анна Маляр считает, что Клининой стоит подать иск в суд о защите чести и достоинства. «Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут для суда доказательства сказанного. А значит, должны извиниться за распространение недостоверной информации и, если заместитель министра посчитает, что ей нанесен моральный ущерб, то еще и компенсировать его», — пишет Анна Маляр в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сексуальный скандал попал «слуга народа» Богдан Яременко, который прямо в сессионном зале вел переписку с женщиной, в которой обсуждались сексуальные услуги и расценки.

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