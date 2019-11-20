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Дело о высылке Саакашвили из Украины: Верховный Суд принял решение
Судебные споры, открытые Михеилом Саакашвили после его выдворения из Украины в Польшу в 2018 году, подошли к логичному завершению. Свое последнее слово сказал Верховный Суд.
Решением от 19 ноября суд постановил, что в действиях администрации Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел не было нарушений. Кассационные жалобы Саакашвили отклонены, решения судов предыдущих инстанций оставлены в силе.
Постановление Верховного Суда уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Напомним, Зеленский после избрания президентом вернул Саакашвили украинское гражданство, но надолго грузинский политик в Киеве не задержался. В сентябре Саакашвили объявил, что возвращается на родину в Грузию.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..