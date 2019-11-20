Политика

Дело о высылке Саакашвили из Украины: Верховный Суд принял решение

Судебные споры, открытые Михеилом Саакашвили после его выдворения из Украины в Польшу в 2018 году, подошли к логичному завершению. Свое последнее слово сказал Верховный Суд.

Решением от 19 ноября суд постановил, что в действиях администрации Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел не было нарушений. Кассационные жалобы Саакашвили отклонены, решения судов предыдущих инстанций оставлены в силе.

Постановление Верховного Суда уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, Зеленский после избрания президентом вернул Саакашвили украинское гражданство, но надолго грузинский политик в Киеве не задержался. В сентябре Саакашвили объявил, что возвращается на родину в Грузию.





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