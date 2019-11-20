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Шоу-бизнес

Огонь: Светлана Лобода разделась в Омане (фото, видео)

13:04 20 ноября 2019 304
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода, показавшая недавно младшую дочь Тильду, взбудоражила сеть новыми откровенными фото. Звезда разделась в Омане и показала шикарную фигуру в черном купальнике.

37-летняя Лобода впечатлила своими формами и во время концерта. На сцене в городе Салала она появилась в откровенном золотом платье с экстремальным декольте, едва прикрывающем пышную грудь, а также с высокими разрезами едва не до пояса. За кулисами Светлана прикрывалась атласным халатом с надписью «суперстар» на спине.

Ранее Лобода зажигала в Дубае и показала горячие танцы.

Эпатажная певица вошла в список самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM.

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