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Огонь: Светлана Лобода разделась в Омане (фото, видео)
Популярная певица Светлана Лобода, показавшая недавно младшую дочь Тильду, взбудоражила сеть новыми откровенными фото. Звезда разделась в Омане и показала шикарную фигуру в черном купальнике.
37-летняя Лобода впечатлила своими формами и во время концерта. На сцене в городе Салала она появилась в откровенном золотом платье с экстремальным декольте, едва прикрывающем пышную грудь, а также с высокими разрезами едва не до пояса. За кулисами Светлана прикрывалась атласным халатом с надписью «суперстар» на спине.
Ранее Лобода зажигала в Дубае и показала горячие танцы.
Эпатажная певица вошла в список самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM.
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