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Шоу-бизнес

Лобода хитро «показала» дочь Линдеманна (первые фото)

6:42 15 ноября 2019 67
Светлана Лобода
Инф. «ФАКТОВ»

Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода решила продолжить удивлять поклонников: после своего «беременного» фото звезда начала публиковать снимки своей младшей дочери, отцовство которой приписывают немецкому рокеру Тиллю Линдеманну.

В этом, казалось бы, нет ничего необычного, но вот Светлана ранее почему-то скрывала все изображения Тильды — не по условиям ли контракта?

Не «рассекретила» она до конца фото и в этот раз: на редких фотографиях с малышкой Светлана не показывает подписчикам лицо своей наследницы. Девочка запечатлена со спины — так, что черты её лица (или сходство с Тиллем?) рассмотреть невозможно.

«а после появилась крошка ТИЛЬДА», — подписала певица свой пост.

Впрочем, даже такие «скрытные» фото стали подарком для поклонников певицы. При этом они «раскусили» хитрый замысел Лободы, подсчитав, что Тильде должен исполниться годик.

«Какая милая», «Такое чудо на свет появилось уже 1 годик. Как же быстро летит время для тех кто счастлив», «Боже, какая сладкая девочка», «Господи, какая милота», «Happybirthday», «Вкусняшка, а не девочка», — пишут фанаты.

В их числе была и коллега Светланы Наталья Ионова (Глюкоза), назвавшая девочку «солнышком».

Интересно, что некоторые «внимательные» подписчики смогли даже со спины увидеть сходство во внешности девочки с её предполагаемым отцом Тиллем Линдеманном.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тилль Линдеманн собственной персоной намерен пожаловать в стольный град Киев: вместе с мультиинструменталистом Петером Тагтгреном они выступят с концертом в рамках проекта Lindemann.

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