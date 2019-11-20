Украина

Мы это обсудим: министр Криклий отреагировал на скандал со своим замом Клитиной

Министр инфраструктуры Владислав Криклий намерен выяснить отношения со своим заместителем Александрой Клитиной, которая попала в скандал и якобы вела переписку с человеком, который называет себя пранкером «Джокером».

В переписке, в частности, обсуждался вопрос, сможет ли Александра Клитина «потянуть министерство». «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не таким же образом. Но мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней», — цитирует Владислава Криклия «LB».

Он также прокомментировал слова Клитиной о том, что министерство «что-то мутит с тендерами на локомотивы»: «Локомотивы последние покупались во времена Омеляна (экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. — Ред.), когда с GE подписывали контракт… Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они дают пока не очень интересное ценовое предложение».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть слили аудиазаписи, якобы сделанные в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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