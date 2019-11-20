Пытался освободить преступника: под Киевом вооруженный пенсионер МВД напал на полицейских

Происшествия

В Яготине (Киевская область) вооруженный пенсионер МВД попытался отбить у полицейских человека, подозреваемого в разбойном нападении на одну из фирм в Переяслав-Хмельницком районе. Ранее в Ровно в скандал со стрельбой попал пенсионер МВД.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, автомобиль правоохранителей, которые везли в отделение задержанного, заблокировала машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, который представился начальником полиции.

«Приведя оружие в боевую готовность, он потребовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении. Полицейские сработали профессионально — „освободитель“ был быстро обезврежен», — говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль «ПМР». В полиции уточнили, что освободить пытались задержанного, совершевшего вооруженное нападение на общество с ограниченной ответственностью, занимающееся горюче-смазочными материалами.

По факту угрозы правоохранителям и за самовольное присвоение властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. Нападавшему сообщили о подозрении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой. В ходе инцидента пострадал прохожий — мужчине прострелили обе ноги.

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