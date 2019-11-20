24.10 / 24.32 26.57 / 26.94
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пытался освободить преступника: под Киевом вооруженный пенсионер МВД напал на полицейских

13:36 20 ноября 2019 93
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Яготине (Киевская область) вооруженный пенсионер МВД попытался отбить у полицейских человека, подозреваемого в разбойном нападении на одну из фирм в Переяслав-Хмельницком районе. Ранее в Ровно в скандал со стрельбой попал пенсионер МВД.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, автомобиль правоохранителей, которые везли в отделение задержанного, заблокировала машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, который представился начальником полиции.

«Приведя оружие в боевую готовность, он потребовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении. Полицейские сработали профессионально — „освободитель“ был быстро обезврежен», — говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль «ПМР». В полиции уточнили, что освободить пытались задержанного, совершевшего вооруженное нападение на общество с ограниченной ответственностью, занимающееся горюче-смазочными материалами.

По факту угрозы правоохранителям и за самовольное присвоение властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. Нападавшему сообщили о подозрении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой. В ходе инцидента пострадал прохожий — мужчине прострелили обе ноги.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер