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Непобедимый Мейвезер рассказал о возможном возвращении в профессиональный бокс (фото)
42-летний американец Флойд Мейвезер-младший, остающийся непобедимым на профессиональном ринге (50 побед, 27 из них — нокаутом), оценил вероятность своего возвращения к активным выступлениям.
«Меня просят вернуться на ринг, но мое здоровье — это мое богатство. Бокс — это очень-очень жестокий вид спорта. За последние несколько лет многие бойцы погибли на ринге. Ты должен знать, когда остановиться. У меня была великолепная карьера, и я счастлив этому», — поведал Флойд в интервью Reuters.
При этом американец будет продолжать выступления в выставочных боях, которые не несут за собой угрозу здоровья или жизни. «Я зарабатываю большие деньги на этом — от 10 до 30 миллионов долларов. Думаю, я зарабатываю за это больше, чем большинство бойцов на боях. Я никогда не называл себя звездой. Я — легенда, потому что, когда я уйду, обо мне по-прежнему будут говорить», — добавил Мейвезер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мейвезер принял участие в благотворительном баскетбольном матче, где был отправлен соперником в нокдаун.
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