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Украина

Остались жена и двое детей: в Сумах прощаются с погибшим полковником Евгением Коростелевым (фото, видео)

14:01 20 ноября 2019 249
Похороны
Инф. «ФАКТОВ»

20 ноября в Сумах прощаются с командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковником Евгением Коростелевым — он умер 19 ноября в госпитале. Об этом сообщает UA: СУМЫ.

В 9:00 с погибшим простились родные. В 10:00 в Свято-Воскресенском соборе прошла заупокойная лития по погибшему комбригу. Затем с героем простились в кадетском корпусе. Дальнейший путь траурной процессии — Аллея Героев на Центральном кладбище города.

Офицеру было 38 лет, у него остались жена, дочь и сын.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе Новотроицкого два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, одним из них был полковник Коростелев — командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Его посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Фото: UA: СУМИ

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