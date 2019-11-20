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Остались жена и двое детей: в Сумах прощаются с погибшим полковником Евгением Коростелевым (фото, видео)
20 ноября в Сумах прощаются с командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковником Евгением Коростелевым — он умер 19 ноября в госпитале. Об этом сообщает UA: СУМЫ.
В 9:00 с погибшим простились родные. В 10:00 в Свято-Воскресенском соборе прошла заупокойная лития по погибшему комбригу. Затем с героем простились в кадетском корпусе. Дальнейший путь траурной процессии — Аллея Героев на Центральном кладбище города.
Офицеру было 38 лет, у него остались жена, дочь и сын.
Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе Новотроицкого два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, одним из них был полковник Коростелев — командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Его посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Фото: UA: СУМИ
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