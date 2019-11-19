Происшествия

Умер командир 128-й бригады, подорвавшийся на мине на Донбассе

Во вторник, 19 ноября, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который подорвался на мине в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сердце украинского защитника перестало биться в 4 часа утра.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

«Руководство Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября на Донбассе в районе Новотроицкого два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 ноября на Донбассе во время обстрелов боевиков один боец погиб на месте. Это был старший солдат Герман Бродников. Его сослуживец из 92-й ОМБр Геннадий Моторин умер на следующей день в госпитале.

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