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Украина

На Донбассе подорвались два бойца ВСУ: подробности ЧП

6:59 13 ноября 2019 161
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, на Донбассе в районе Новотроицкого два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранее под Новогнатовкой боевики обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами грузовик украинских военных.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, военнослужащие, получившие ранения под Новотроицким, выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов. «Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого — открытый перелом коленного сустава и множественные осколочные ранения ноги», — уточнил он и добавил, что бойцы доставлены в Волновахскую районную больницу.

«Состояние здоровья одного раненого тяжелое, другого — средней степени тяжести», — добавил Кириленко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики выпустили несколько ракет по позициям ВСУ, одна из них попала точно в машину «УРАЛ», у которой и работали украинские бойцы. Старший солдат Герман Бродников погиб на месте. Его сослуживец из 92-й ОМБр Геннадий Моторин умер на следующей день в госпитале.

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