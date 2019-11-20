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Закон о Донбассе должны согласовать с боевиками: Путин отличился наглым заявлением
В России в очередной раз заявили, что Украина должна пойти на прямые переговоры с боевиками и согласовать с ними закон об особом статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
Так, выступая на форуме «Россия зовет» президент РФ Владимир Путин заявил, что любые документы, не согласованные с боевиками «ДНР» и «ЛНР» не будут работать, а заведут ситуацию в тупик.
Также он заявил, что российская угроза — выдумка. «Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать», — заявил президент страны, чьи военнослужащие уже шестой год находятся на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.
В преддверии встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже у Путина спросили о его отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ответ президент России заявил, что никогда не видел Зеленского, но по телефону он ему показался «искренним» и «симпатичным», который хочет изменить ситуацию на Донбассе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле подтвердили информацию о том, что саммит в Нормандском формате запланирован на 9 декабря в Париже, и что его подготовка вступила в «завершающую стадию».
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