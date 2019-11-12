- 19:16 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 19:13 Фреймут публично устроила разнос ресторану нардепа Тищенко: в чем причина
- 19:07 У России есть 40 дней: бывший замгенпрокурора Украины разъяснил ситуацию с задержанием Мазура в Польше
- 19:01 Уникальный транзит Меркурия по диску Солнца сняли на видео
- 18:29 Рада объявила войну пластиковым пакетам в Украине: что хотят изменить нардепы
- 18:29 Вступившие в инцест брат и сестра задушили двух своих сыновей и пытались убить четырех остальных детей
- 18:24 Россия в Минске настаивает на особом статусе Донбасса в Конституции Украины
- 17:59 Нашли в холодильнике для фруктов: в Польше начали расследование жуткой смерти двух украинцев
- 17:45 Всемирный день доброты 2019: поздравления и красивые картинки
- 17:38 До пожизненного: Рада усилила ответственность за подделку лекарств
- 17:26 Польша по запросу Интерпола задержала еще одного украинца: что об этом известно
- 17:10 НБУ еще больше снизил курс доллара
Россия в Минске настаивает на особом статусе Донбасса в Конституции Украины
Делегация РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала Украины начать прямые переговоры с главарями боевиков в Донецке и Луганске о том, чтобы закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера», — заявил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов.
31 декабря 2019 года истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса. Грызлов утверждает, что положения особого статуса затем должны быть согласованы в Минске и закреплены в Конституции Украины.
Ранее сообщалось, что Путин выдвинул дополнительные условия для проведения встречи в Нормандском формате.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.