Украина

Россия в Минске настаивает на особом статусе Донбасса в Конституции Украины

Делегация РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала Украины начать прямые переговоры с главарями боевиков в Донецке и Луганске о том, чтобы закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера», — заявил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов.

31 декабря 2019 года истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса. Грызлов утверждает, что положения особого статуса затем должны быть согласованы в Минске и закреплены в Конституции Украины.

Ранее сообщалось, что Путин выдвинул дополнительные условия для проведения встречи в Нормандском формате.

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