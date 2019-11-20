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Умер ветеран АТО с позывным "Хан", зверски избитый в Киеве
В Киеве 20 ноября скончался ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов (позывной «Хан»). «Хана» и его супругу зверски избили в подъезде собственного дома 10 ноября. С проломленным черепом и сильной кровопотерей ветерана отвезли в Киевский военный госпиталь. Там Панова поместили в нейрореанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких. Пострадавший так и не вышел из комы.
О кончине Панова рассказала волонтер Татьяна Руденька. Дата похорон ветерана пока что неизвестна.
«Хана» не стало. Похороны и поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го батальона, волонтеры, друзья. С разрешения всех, кто помогал на спасение «Хана», мы используем эти средства на похороны", — сообщила волонтер.
Напомним, в нападении и жестоком избиении Панова подозревают его пасынка. По версии полиции, юноша вместе с приятелем напали на Панова и жестоко избили мужчину. Нападению предшествовала семейная ссора и попытка молодого человека применить силу по отношению к матери.
Двое подозреваемых в нападении задержаны и два месяца пробудут под стражей.
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