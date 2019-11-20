Сюрприз от Минобороны: военных обяжут выучить английский язык

Украина

В Министерстве обороны Украины решили бороться с такой проблемой, как слабое знание английского языка военнослужащими. Начать решено с военных вузов и внедрить там курс английского языка. Кроме того, планируется составить список должностей, куда будут назначать исключительно лиц, владеющих английским.

«Министерство обороны понимает, что это проблема. Мы выделили три компонента. Первое — ввести английский язык в систему военного образования. Это эффективно, но требует времени», — рассказала замминистра обороны Алина Фролова в интервью Радио Свобода.

Второе направление для работы — список должностей, где требуется английский. «Мы дадим время — через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык. Нам крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях хорошо владели английским языком», — добавила Фролова.

Третье направление, которое планируется активно развивать, это создание бригад, действующих по принципам и стандартам НАТО. «В этих бригадах все военнослужащие также будут учить английский язык», — подытожила заместитель министра.

Напомним, ранее в Минобороны признали, что Вооруженные Силы Украины для соответствия стандартам НАТО сначала должны преодолеть языковой барьер. Этот тезис подтвердил украинский курсант, который стал лучшим зарубежным выпускником Королевской военной академии в Сандхерсте. Языковых знаний, полученных в вузе, курсанту оказалось мало во время обучения в Великобритании.

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