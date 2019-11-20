Общество и люди

День ангела Михаила: красивые поздравления и открытки

В четверг, 21 ноября, свой День ангела отмечают Михаилы. Именно в этот день отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. В народе праздник называют — Михайлов день.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для именинников.



Силой, крепостью, харизмой

Бог тебя не обделил.

Ты умен и предприимчив,

Наш прекрасный Михаил.

Пожелаю тебе счастья,

Ярких взлетов и побед,

Не страшат пускай преграды,

Будь здоров, живи без бед.

Оставайся оптимистом,

Храбрым воином, бойцом,

Будет все пускай отлично

В мире слаженном твоем.



***

Силой, ловкостью, харизмой

Тебя Бог не обделил.

Ты отличный, добрый малый,

Наш веселый Михаил.

Пожелаем тебе нынче

Громких, значимых побед,

Чтоб лучом любви и счастья

Был, Мишаня, ты согрет.

Пусть заветные вершины

Покоряться пред тобой.

Будь упорным и упрямым,

Следуй за своей мечтой.



***

С Михаилом в дружбе быть —

Свету белому служить.

Есть божественная искра:

Ангел в имени там близко.

Помыслы его добры,

Искренни и так щедры!

Любит всяк тебя за это,

Хоть спроси у всего света!

Мы тебя боготворим

И за все благодарим!

***

С именинами тебя поздравляем,

Счастья, радости, Михаил, желаем,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пускай везёт тебе во всём всегда.

Здоровья крепкого тебе, удачи,

Радости и настроения прекрасного в придачу,

Жизни долгой — долгой и счастливой,

Судьбы удивительной, красивой.



Напомним, что 19 ноября, свой День ангела отмечали Павлы.



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