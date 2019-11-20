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День ангела Михаила: красивые поздравления и открытки
В четверг, 21 ноября, свой День ангела отмечают Михаилы. Именно в этот день отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. В народе праздник называют — Михайлов день.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для именинников.
Силой, крепостью, харизмой
Бог тебя не обделил.
Ты умен и предприимчив,
Наш прекрасный Михаил.
Пожелаю тебе счастья,
Ярких взлетов и побед,
Не страшат пускай преграды,
Будь здоров, живи без бед.
Оставайся оптимистом,
Храбрым воином, бойцом,
Будет все пускай отлично
В мире слаженном твоем.
***
Силой, ловкостью, харизмой
Тебя Бог не обделил.
Ты отличный, добрый малый,
Наш веселый Михаил.
Пожелаем тебе нынче
Громких, значимых побед,
Чтоб лучом любви и счастья
Был, Мишаня, ты согрет.
Пусть заветные вершины
Покоряться пред тобой.
Будь упорным и упрямым,
Следуй за своей мечтой.
***
С Михаилом в дружбе быть —
Свету белому служить.
Есть божественная искра:
Ангел в имени там близко.
Помыслы его добры,
Искренни и так щедры!
Любит всяк тебя за это,
Хоть спроси у всего света!
Мы тебя боготворим
И за все благодарим!
***
С именинами тебя поздравляем,
Счастья, радости, Михаил, желаем,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Пускай везёт тебе во всём всегда.
Здоровья крепкого тебе, удачи,
Радости и настроения прекрасного в придачу,
Жизни долгой — долгой и счастливой,
Судьбы удивительной, красивой.
Напомним, что 19 ноября, свой День ангела отмечали Павлы.
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