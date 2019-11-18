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День ангела Павла: душевные поздравления и красивые открытки
Во вторник, 19 ноября, свой День ангела отмечает Павел, а церковь вспоминает святителя Павла Исповедника. В народе праздник называют — Павел Ледостав.
«ФАКТЫ» подготовили подборку поздравлений и открыток для именинников.
Я тебе желаю, Павел,
Чтоб блистательный успех
Завсегда судьбою правил
Без значительных помех!
Чтоб семья тебя любила,
И ценила вся родня,
Чтоб удача приходила,
Счастьем балуя тебя!
***
С Днем ангела тебя, Павел,
Чтоб не предал, не подставил
Никогда тебя твой друг,
Чтоб не знал ты боли, вьюг,
Чтоб тебе все удавалось,
Чтоб мечты твои сбывались,
Каждый день и каждый час
Пусть все будет в жизни класс.
***
Пожелаю, чтоб корабль
Своей жизни ты возглавил,
Будь все время у штурвала
И стремись к победам, Павел.
Манит пусть в тумане остров
Радости, любви и счастья,
Обойти желаю рифы
Горя, злости и ненастья.
Пусть на берегу встречают
Те, кто сердцу только дорог.
Пусть работают исправно
В рубке все твои приборы.
Не пугают пускай волны,
Всплески пены, сила бурь.
Ты своей достигнешь цели,
Брови главное не хмурь.
***
На путь нас праведный поставил,
Свят человек, апостол Павел.
И имя силу нам несет,
От бед закроет и спасет.
И пусть вам, Павел, будет свет,
И в жизни множество побед.
И настроения отличного,
И счастья очень-очень личного.
Напомним, что 19 ноября отмечают Международный мужской день.
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