День ангела Павла: душевные поздравления и красивые открытки

Общество и люди

Во вторник, 19 ноября, свой День ангела отмечает Павел, а церковь вспоминает святителя Павла Исповедника. В народе праздник называют — Павел Ледостав.

«ФАКТЫ» подготовили подборку поздравлений и открыток для именинников.



Я тебе желаю, Павел,

Чтоб блистательный успех

Завсегда судьбою правил

Без значительных помех!

Чтоб семья тебя любила,

И ценила вся родня,

Чтоб удача приходила,

Счастьем балуя тебя!



***

С Днем ангела тебя, Павел,

Чтоб не предал, не подставил

Никогда тебя твой друг,

Чтоб не знал ты боли, вьюг,

Чтоб тебе все удавалось,

Чтоб мечты твои сбывались,

Каждый день и каждый час

Пусть все будет в жизни класс.



***

Пожелаю, чтоб корабль

Своей жизни ты возглавил,

Будь все время у штурвала

И стремись к победам, Павел.

Манит пусть в тумане остров

Радости, любви и счастья,

Обойти желаю рифы

Горя, злости и ненастья.

Пусть на берегу встречают

Те, кто сердцу только дорог.

Пусть работают исправно

В рубке все твои приборы.

Не пугают пускай волны,

Всплески пены, сила бурь.

Ты своей достигнешь цели,

Брови главное не хмурь.



***

На путь нас праведный поставил,

Свят человек, апостол Павел.

И имя силу нам несет,

От бед закроет и спасет.

И пусть вам, Павел, будет свет,

И в жизни множество побед.

И настроения отличного,

И счастья очень-очень личного.

Напомним, что 19 ноября отмечают Международный мужской день.

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