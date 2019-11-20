24.09 / 24.32 26.56 / 26.93
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Михайлов день 2019: поздравления, открытки, молитвы

17:07 20 ноября 2019 101
Архангел Михаил
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 21 ноября, большой праздник — Михайлов день, который в церковном календаре имеет название «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных».

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с праздником, а также молитвы к Архистратигу Михаилу.

Михайлов день

Поздравления с Михайловым днем

Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нем,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

Михайлов день
***
В этот праздник, день Михайлов,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб поменьше в своей жизни
Обращался ты к врачу.

Пусть тебя твой светлый ангел
От забот убережет.
И с мечом своей рукою
Все напасти отведет.

Будь же счастлив, чтобы солнце
Освещало в жизни путь,
А свечу твоей удачи
Не смогло ничто задуть.

Михайлов день

***
Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Михайлов день

Молитвы к Архистратигу Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его.

О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.
Аминь.

Также читайте подборку поздравление с Днем ангела Михаила.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер