- 17:33 «Узнала маму, протянула ручки»: Заворотнюк разрешили играть с годовалой дочкой
- 17:27 Жесткий конфуз: пассажиров приземлившегося в Киеве самолета поприветствовали с прибытием в Москву
- 17:22 Милявская отреагировала на обвинения мужа во взломе почты
- 17:07 Коломойский поставил на паузу СРП, — СМИ
- 17:07 Михайлов день 2019: поздравления, открытки, молитвы
- 17:02 Застрелившийся в Кременчуге депутат объяснил мотив самоубийства в предсмертной записке
- 17:01 ФСБ показала видео с поимкой «украинского шпиона»
- 16:51 Отставки не будет: Труба отреагировал на скандальную публикацию записей прослушки
- 16:50 Полуголая Регина Тодоренко рассказала о своей яхте и доходах
- 16:44 Скандал в одесском детском центре: двух чиновников привлекут к ответственности из-за издевательств над воспитанниками
- 16:42 Украина упростила пересечение КПВВ на Донбассе: что об этом известно
- 16:32 Миллион рублей за украинский паспорт: на Донбассе перекрыли канал легализации боевиков
Михайлов день 2019: поздравления, открытки, молитвы
В четверг, 21 ноября, большой праздник — Михайлов день, который в церковном календаре имеет название «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных».
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с праздником, а также молитвы к Архистратигу Михаилу.
Поздравления с Михайловым днем
Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нем,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
***
В этот праздник, день Михайлов,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб поменьше в своей жизни
Обращался ты к врачу.
Пусть тебя твой светлый ангел
От забот убережет.
И с мечом своей рукою
Все напасти отведет.
Будь же счастлив, чтобы солнце
Освещало в жизни путь,
А свечу твоей удачи
Не смогло ничто задуть.
***
Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
Молитвы к Архистратигу Михаилу
О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его.
О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.
Аминь.
Также читайте подборку поздравление с Днем ангела Михаила.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»