Михайлов день 2019: поздравления, открытки, молитвы

Общество и люди

В четверг, 21 ноября, большой праздник — Михайлов день, который в церковном календаре имеет название «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных».

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с праздником, а также молитвы к Архистратигу Михаилу.

Поздравления с Михайловым днем

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нем,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!



***

В этот праздник, день Михайлов,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб поменьше в своей жизни

Обращался ты к врачу.

Пусть тебя твой светлый ангел

От забот убережет.

И с мечом своей рукою

Все напасти отведет.

Будь же счастлив, чтобы солнце

Освещало в жизни путь,

А свечу твоей удачи

Не смогло ничто задуть.

***

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Молитвы к Архистратигу Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его.

О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Аминь.

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