DZIDZIO получил неожиданный подарок на день рождения

Шоу-бизнес

Известный артист DZIDZIO, впечатливший мощным исполнением гимна перед футбольным матчем сборной Украины, сегодня, 20 ноября, отмечает день рождения. Ему исполнилось 36 лет.

Первой Михаила Хому (настоящее имя артиста — Ред.) поздравила его мама, которая живет в Португалии. Она позвонила в пять утра. Затем посыпались поздравления от родных и друзей. Неожиданный сюрприз для артиста приготовила его команда. Совместно с «Укрпочтой» выпустила лимитированную серию оригинальных почтовых марок. На них изображены важные моменты и яркие образы DZIDZIO в концертных шоу, его фильмах и обложках альбомов.

В день рождения Михаил опубликовал яркое фото в Instagram и скромно подписал: «А у меня день рождения».

Многочисленные подписчики, среди которых и звездные коллеги, оставляют в комментариях поздравления.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как телеведущая Леся Никитюк ярко отпраздновала день рождения с танцами на столе.

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