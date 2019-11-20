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DZIDZIO получил неожиданный подарок на день рождения
Известный артист DZIDZIO, впечатливший мощным исполнением гимна перед футбольным матчем сборной Украины, сегодня, 20 ноября, отмечает день рождения. Ему исполнилось 36 лет.
Первой Михаила Хому (настоящее имя артиста — Ред.) поздравила его мама, которая живет в Португалии. Она позвонила в пять утра. Затем посыпались поздравления от родных и друзей. Неожиданный сюрприз для артиста приготовила его команда. Совместно с «Укрпочтой» выпустила лимитированную серию оригинальных почтовых марок. На них изображены важные моменты и яркие образы DZIDZIO в концертных шоу, его фильмах и обложках альбомов.
В день рождения Михаил опубликовал яркое фото в Instagram и скромно подписал: «А у меня день рождения».
Многочисленные подписчики, среди которых и звездные коллеги, оставляют в комментариях поздравления.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как телеведущая Леся Никитюк ярко отпраздновала день рождения с танцами на столе.
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