- 18:09 Пьяный полицейский из Киева стал виновником страшной автокатастрофы в Хмельницком
- 18:00 Мороз по коже: DZIDZIO поразил исполнением гимна перед матчем Украина — Литва
- 17:31 В черниговской школе распылили газ: полиция нашла виновных
- 17:30 Расстрел в Керчи: мать Рослякова сменила фамилию и переехала, место захоронения убийцы остается неизвестным
- 17:11 Родные и друзья поздравили больную Заворотнюк с важным событием
- 16:41 ЧП в киевском Институте сердца: молодой пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа и остался жив
- 16:30 ДТЭК заявила о недостоверности информации о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове
- 16:19 "Суд" боевиков "ДНР" вынес суровый приговор украинскому "шпиону" Александру Тимофееву
- 16:17 «Океану Эльзы» — 25 лет: архивные фото и видео группы
- 16:05 Японию накрыл тайфун «Хагибис»: впечатляющее видео непогоды
- 15:46 Предложенный Герусом пересмотр зеленых тарифов отпугнёт инвесторов от Украины
- 15:27 Новый обмен пленными: Пристайко рассказал подробности
Мороз по коже: DZIDZIO поразил исполнением гимна перед матчем Украина — Литва (видео)
В сети восхищаются исполнением гимна Украины DZIDZIO (Михаилом Хомой) перед домашним поединком отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, который состоялся 11 октября в Харькове.
Как известно, украинцы победили со счетом 2:0. Поклонники DZIDZIO уверены — именно он вдохновил футболистов на победу.
«Вот это голосище! Вот это исполнение!!! Прям мороз по коже. Да, силен Михаил Хома, который известен большинству, как Дзидзьо. И поздравляю сборную с победой!» - написал политик Борислав Береза.
Пользователи сети отмечают, что после такого исполнения, самому «хочется выйти на поле и забить гол»
«Искренность, уважение, ответственность, любовь. К своей стране и людям, которые в ней живут. Все в этом исполнении. Спасибо Михаилу Хоме! Которого мы знаем и любим как Дзидзьо», — отметил политик Вячеслав Кириленко.
Также в сети сравнивают исполнение гимна DZIDZIO и Тиной Кароль.
Напомним, что Тина Кароль исполнила гимн на крыше во время Марша достоинства в центре Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.