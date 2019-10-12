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Мороз по коже: DZIDZIO поразил исполнением гимна перед матчем Украина — Литва (видео)

В сети восхищаются исполнением гимна Украины DZIDZIO (Михаилом Хомой) перед домашним поединком отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, который состоялся 11 октября в Харькове.

Как известно, украинцы победили со счетом 2:0. Поклонники DZIDZIO уверены — именно он вдохновил футболистов на победу.

«Вот это голосище! Вот это исполнение!!! Прям мороз по коже. Да, силен Михаил Хома, который известен большинству, как Дзидзьо. И поздравляю сборную с победой!» - написал политик Борислав Береза.

Пользователи сети отмечают, что после такого исполнения, самому «хочется выйти на поле и забить гол»

«Искренность, уважение, ответственность, любовь. К своей стране и людям, которые в ней живут. Все в этом исполнении. Спасибо Михаилу Хоме! Которого мы знаем и любим как Дзидзьо», — отметил политик Вячеслав Кириленко.

Также в сети сравнивают исполнение гимна DZIDZIO и Тиной Кароль.

Напомним, что Тина Кароль исполнила гимн на крыше во время Марша достоинства в центре Киева.

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