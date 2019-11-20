Рябошапка подтвердил статью за изнасилование у "слуги народа" Иванисова

Украина

Информацию о том, что у народного депутата Украины из фракции «Слуга народа» Романа Иванисова была судимость за изнасилование несовершеннолетней, подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Так, на брифинге у руководителя ГПУ поинтересовались, будет ли проверяться информация о деле Иванисова. «Насколько мне известно, информация уже проверена. Да», — ответил Руслан Рябошапка. Ранее СМИ сообщали, что нынешнего нардепа задерживали в 1995 году, и что он отсидел в колонии 2,5 года.

На видео — с 25-й минуты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Рябошапка, комментируя возможность выдачи другой стране бизнесмена Игоря Коломойского, заявил, что сколько бы у него ни было бы гражданств, Украина все равно считает его своим гражданином. По этой причине возможность экстрадиции Коломойского исключена.

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