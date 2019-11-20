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Происшествия

Застрелившийся в Кременчуге депутат объяснил мотив самоубийства в предсмертной записке

17:02 20 ноября 2019 308
Полиция на месте происшествия
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Стало известно, что обнаруженный убитым в среду, 20 ноября, в салоне собственной «Тойоты» 47-летний депутат Кременчугского горсовета от политсилы «УКРОП» Андрей Гаврилов добровольно свел счеты с жизнью.

— Погибший, закрывшись в машине, совершил выстрел себе в голову из охотничьего ружья, на которое имел разрешение. О причинах, спровоцировавших суицид, он детально написал в предсмертной записке, которая была выявлена при обыске автомобиля. Содержание записки остается тайной следствия, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер Кременчугского горотдела полиции Анна Васенко.

Полиция проводит все необходимые в этом случае действия.

А редакция «Кременчугской газеты» выяснила, что еще 11 ноября Андрей Гаврилов неожиданно закрыл все свои магазины, ничего не объяснив работникам, сказав лишь, что так надо.

О том, что в салоне стоящего возле школы-интерната № 21 автомобиля с не заглушенным двигателем находится мужчина в неестественной позе, правоохранителям сообщила женщина, случайно проходившая мимо. Как потом было установлено, по указанному адресу Гаврилов приехал, чтобы забрать сотрудника.

Андрей Гаврилов с 2015 года был депутатом Кременчугского районного совета, возглавлял комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией. Владел обществом с ограниченной ответственностью «Кременчугская продовольственная компания», куда входил цех по переработке мясной продукции и торговые точки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, о гибели народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. Он застрелился, когда чистил наградной пистолет.

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