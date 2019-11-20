Чернышев хотел уйти от Заворотнюк: друг семьи обнародовал тайну больной актрисы

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, рожала дочь в 47 лет, чтобы удержать мужа — звездного фигуриста Петра Чернышева.

Об этом друг семьи актрисы рассказал в интервью kp.ru. По словам мужчины, имя которого не называется, Чернышев собирался уйти из семьи.

«Анастасия ревновала супруга, когда тот задерживался после работы или уезжал в командировки. Ситуация в семье была на грани того, что фигурист мог уйти», — пересказывает издание слова своего источника.

Но, отметил друг семьи, Заворотнюк приняла «верное решение». «Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило», — подчеркнул он.

После этого ситуация в семье наладилась, но через несколько месяцев после рождения Милы, Анастасия узнала о раке мозга. Некоторые источники говорят, что спровоцировало рост опухоли экстракорпоральное оплодотворение, к которому прибегла актриса, но специалисты связь между раком и ЭКО отрицают.

Напомним, что ранее появилась хорошая информация: Заворотнюк лучше, она даже может играть с маленькой дочкой.

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