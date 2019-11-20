24.09 / 24.32 26.55 / 26.93
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Чернышев хотел уйти от Заворотнюк: друг семьи обнародовал тайну больной актрисы

19:53 20 ноября 2019 78
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, рожала дочь в 47 лет, чтобы удержать мужа — звездного фигуриста Петра Чернышева.

Об этом друг семьи актрисы рассказал в интервью kp.ru. По словам мужчины, имя которого не называется, Чернышев собирался уйти из семьи.

«Анастасия ревновала супруга, когда тот задерживался после работы или уезжал в командировки. Ситуация в семье была на грани того, что фигурист мог уйти», — пересказывает издание слова своего источника.

Но, отметил друг семьи, Заворотнюк приняла «верное решение». «Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило», — подчеркнул он.

После этого ситуация в семье наладилась, но через несколько месяцев после рождения Милы, Анастасия узнала о раке мозга. Некоторые источники говорят, что спровоцировало рост опухоли экстракорпоральное оплодотворение, к которому прибегла актриса, но специалисты связь между раком и ЭКО отрицают.

Напомним, что ранее появилась хорошая информация: Заворотнюк лучше, она даже может играть с маленькой дочкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер