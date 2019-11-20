Заворотнюк стало лучше: перестали беспокоить головные боли, появился аппетит

Шоу-бизнес

Здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, дочь которой на днях прервала молчание в сети, улучшилось. Такими сведениями поделился на условиях анонимности друг фигуриста Петра Чернышева, пишет КП.

«Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше», — приводит издание его слова.

Также мужчина утверждает, что опухоль удалось удалить так, что здоровые клетки не пострадали. Сам Чернышев верит в выздоровление супруги. Сейчас у актрисы хороший аппетит. Правда, питается она по специальной диете. Врачи делают все возможное, чтобы очистить организм от отмерших генетически поломанных клеток.

Актрисе ставят специальные капельницы. Еще одна из процедур: у актрисы берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего вводят ей обратно. Благодаря этому идет очищение организма.

За время болезни Заворотнюк сильно поправилась, но теперь благодаря диете лишний вес постепенно уходит.

При этом друг Чернышева подчеркнул, что сейчас возникла некая пауза: врачи ждут, как дальше себя поведет организм звезды.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что пока Анастасия Заворотнюк мужественно сражается с тяжелым недугом, ее дочь Анна не сидит, сложа руки, а самостоятельно зарабатывает на жизнь. 22-летняя девушка запустила свою линию одежды и аксессуаров. Модные наряды Анна продает в сети и сама выступает в качестве модели.

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