«Узнала маму, протянула ручки»: Заворотнюк разрешили играть с годовалой дочкой

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой рак мозга, чувствует себе достаточно хорошо, чтобы играть с маленькой дочкой Милой.

Об этом друг семьи больной звезды рассказал в интервью kp.ru.

«Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой. Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила — ей в октябре исполнился годик — узнала маму, протянула к ней ручки», — описал встречу Анастасии с малышкой друг.

Он также отметил, что родные не балуют Заворотнюк частыми визитами. Если в больнице они не отходили от актрисы, то сейчас, когда она в реабилитационном центре, занялись делами.

«Петя сейчас загружен работой, не может часто навещать жену, которая, конечно, сильно скучает по всем близким», — уверен друг.

Напомним, по словам друзей, Чернышев вынужден был вернуться на лед, чтобы заработать на лечение жены.

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