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Ударили ножом в спину: в Кракове неизвестные напали на украинского студента
Во вторник, 9 ноября, в Польше тяжело ранили украинского студента. Ранее сообщалось о жестоком избиении украинского студента в польском городе Жоры.
Новый инцидент произошел ночью в Кракове перед одним из общежитий Краковской политехники. Парень получил ранение спины и ягодиц.
«В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц», — говорится в сообщении RMF24.
Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.
Пострадавшего студента с серьезными ранениями доставили в больницу. По информации польских СМИ, студент находился под воздействием алкоголя.
В связи с нападением полиция задержала двух украинцев, которые имели при себе ножи.
Напомним, весной в Польше поляки жестоко избили мигранта из Украины — водителя сервиса Uber. Однако в суде им выдвинули обвинения только в хулиганстве вместо преступления на национальной почве.
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