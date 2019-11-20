Происшествия

Ударили ножом в спину: в Кракове неизвестные напали на украинского студента

Во вторник, 9 ноября, в Польше тяжело ранили украинского студента. Ранее сообщалось о жестоком избиении украинского студента в польском городе Жоры.

Новый инцидент произошел ночью в Кракове перед одним из общежитий Краковской политехники. Парень получил ранение спины и ягодиц.

«В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц», — говорится в сообщении RMF24.

Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.

Пострадавшего студента с серьезными ранениями доставили в больницу. По информации польских СМИ, студент находился под воздействием алкоголя.

В связи с нападением полиция задержала двух украинцев, которые имели при себе ножи.

Напомним, весной в Польше поляки жестоко избили мигранта из Украины — водителя сервиса Uber. Однако в суде им выдвинули обвинения только в хулиганстве вместо преступления на национальной почве.

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