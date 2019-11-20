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Происшествия

Полиция обнародовала фоторобот грабителя, напавшего на отделение «Укрпочты» в Киеве: попробуйте опознать

20:08 20 ноября 2019 62
Фоторобот
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция разыскивает преступника, совершившего вооруженный грабеж почтовой кассы — правоохранители составили фоторобот злоумышленника. Ранее сообщалось, что столица занимает лидирующую позицию по числу ограблений. Помочь в розыске преступника просит Нацполиция Киева.

Ограбление произошло на проспекте Генерала Ватутина. Неизвестный в маске зашел в помещение почты и, угрожая предметом, который похож на пистолет, забрал из кассы семь тысяч гривен.

Правоохранители осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей, обрабатывают видео с камер наблюдения.

По показаниям сотрудников почтового отделения составлен фоторобот человека, который мог бы совершить преступление: на вид ему 19−25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, темные брюки и ботинки, на лице — медицинская маска.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали иностранца, ограбившего отделение «Новой почты».

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