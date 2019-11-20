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В Черновцах парень решил поиздеваться над полицейскими ради лайков в соцсети: что из этого вышло (видео)
В Черновцах молодой парень вместе с другом решили снять видеоролик, чтобы похвастаться им в соцсети.
Переходя дорогу на пешеходном переходе, юноша внезапно развернулся и выбежал на полицейский автомобиль, который притормозил, чтобы его пропустить.
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Однако 19-летний парень пробежался по машине и сразу же бросился наутек.
Патрульные догнали правонарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе полиции.
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За дерзкий, необдуманный поступок, по предварительной квалификации следователей, юноше грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев. Самое строгое наказание по статье «Хулиганство» — ограничение свободы на срок до пяти лет.
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Ранее подобный случай произошел в Ровно. Там парень пробежался по автомобилю патрульных, снимая это на камеру. Хулиган, выложивший видео в сеть, призывал других следовать его примеру. Однако суд не оценил «креатив» молодого человека, признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 200 гривен.
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