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10 тысяч штрафа плюс судимость: в Ровно вынесли приговор парню, который пробежался по машине полиции (видео)
В Ровно суд признал виновным в хулиганстве местного жителя, который пробежал по полицейскому автомобилю и выложил снятое им видео в социальные сети, а также оштрафовал правонарушителя.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. «Личность парня установили очень оперативно. И так же оперативно внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК», — сообщил он. По этому делу Ровенский городской суд вынес приговор, признав «юного каскадера» виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа 10 200 гривен.
«Много это или мало? Наверное, достаточно для такого молодого парня или его родителей. Но наряду со штрафом, Дмитрий заработал себе еще и судимость, что, скорее всего, будет иметь последствия для его дальнейшей жизни. Стоило? Я думаю — нет», — добавил Алексей Белошицкий и предостерег украинцев от необдуманных поступков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах полицейские вычислили хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Молодые люди во время торжественного богослужения подкинули пиротехническое средство для игры в страйкбол, наполненное зернами кукурузы.
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