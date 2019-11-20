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Главная сваха России назвала Богомолова альфонсом и предрекла Собчак печальную старость
Главная сваха России Роза Сябитова оправдала режиссера Никиту Михалкова, который раскритиковал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Как заявила она в интервью изданию «Собеседник», Михалков имеет право критиковать.
«Он мужчина, имеет право, мы живем в мужском обществе. Мужчина несет ответственность за то, что глобально происходит в нашем обществе. А Ксения своим поведением подрывает многие устои. Ей бы мужа такого, как Михалков: он бы ей мозги промыл и на место поставил. Умная, талантливая, а гребет не туда и не с теми», — посетовала Сябитова.
Она уверена, что Собчак зря выбрала Богомолова. «Ксении надо задуматься: что же это за мужчина рядом с ней, который все сглатывает и все поощряет. Тогда не удивляйся, если он станет альфонсом. А все симптомы этого уже есть», — подчеркнула сваха.
Сябитова также считает, что сын однажды предъявит Собчак «претензии за весь этот цирк».
«Эти претензии могут быть не устного характера, а вполне реального. Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен. Тут даже не надо быть ясновидящей», — уверена Роза.
Напомним, что ранее Богомолов ответил на нападки Михалкова.
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