Главная сваха России назвала Богомолова альфонсом и предрекла Собчак печальную старость

Шоу-бизнес

Главная сваха России Роза Сябитова оправдала режиссера Никиту Михалкова, который раскритиковал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Как заявила она в интервью изданию «Собеседник», Михалков имеет право критиковать.

«Он мужчина, имеет право, мы живем в мужском обществе. Мужчина несет ответственность за то, что глобально происходит в нашем обществе. А Ксения своим поведением подрывает многие устои. Ей бы мужа такого, как Михалков: он бы ей мозги промыл и на место поставил. Умная, талантливая, а гребет не туда и не с теми», — посетовала Сябитова.

Она уверена, что Собчак зря выбрала Богомолова. «Ксении надо задуматься: что же это за мужчина рядом с ней, который все сглатывает и все поощряет. Тогда не удивляйся, если он станет альфонсом. А все симптомы этого уже есть», — подчеркнула сваха.

Сябитова также считает, что сын однажды предъявит Собчак «претензии за весь этот цирк».

«Эти претензии могут быть не устного характера, а вполне реального. Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен. Тут даже не надо быть ясновидящей», — уверена Роза.

Напомним, что ранее Богомолов ответил на нападки Михалкова.

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