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- 06:55 «Злятся злые»: Богомолов «оправдался» за венчание с Собчак
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«Злятся злые»: Богомолов «оправдался» за венчание с Собчак
Несмотря на то, что с момента пышной свадьбы и венчания 38-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова прошло уже месяца, эта тема по-прежнему задевает за живое многих российских звезд.
Так, в своей авторской программе «БесогонТВ» 74-летний Никита Михалков резко раскритиковал это событие. В выпуске под названием «Ад пуст, все черти здесь» он привел слова некоторых публицистов и представителей РПЦ, осуждающих венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Первой режиссеру ответила Ксения Собчак, назвав выпуск его «Босогона» «Солнечным Ударом» в миниатюре.
Теперь же расставить точки над «i» решил и Константин Богомолов.
Сделать он это решил также в Instagram.
«Мы венчались в храме, где венчался Пушкин. Радостный гений. Черт и святой. Кощунник и страдалец. Хулиган и семьянин. Циник и романтик. Мы пришли в Дом, где нас приняли и благодарны этому Дому. Это было важно для нас. А вот что совсем не важно, — кто и как пытается представить наш выбор. Злятся злые. А мы любим и прощаем им их ненависть», — пишет он.
Режиссер отмечает, что счастлив быть с человеком, способным прожить с ним «момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой». По его мнению, именно такие женщины всегда вызывают приступ ненависти у ханжей — потому что любят искренне, живут искренне и свободны.
«И последнее. Бог проступает не на постных лицах, а на лицах радостных», — завершает Богомолов свой пост.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свадьба Собчак и Богомолова действительно могла вызвать гнев у блюстителей морали и святош: чего стоит только танец Ксении, который она посвятила новоиспечённому мужу и который так возмутил его родителей, что они покинули банкет, не дожидаясь торта.
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