Арестованы авторы скандального видео, спровоцировавшего отставку правительства Австрии

Мир

В среду, 20 ноября, прокуратура Австрии сообщила об аресте трех человек, которые имеют непосредственное отношение к политическому кризису, охватившему страну в мае нынешнего года и продолжающемуся до сих пор. Аресты и обыски прошли накануне. Прокуратура отказалась предоставить детали этого дела и даже назвать имена тех, кто оказался под стражей.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в конце мая немецкие издания опубликовали на своих сайтах видеозапись, сделанную во время встречи лидеров Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и Иоганна Гуденуса с молодой женщиной, которая выдавала себя за бизнес-леди из России. На момент обнародования видео господин Штрахе занимал пост вице-канцлера Австрии. А запись была сделана до парламентских выборов, которые привели АПС в федеральное правительство республики.

Участники встречи, прошедшей на вилле на острове Ибица, открыто обсуждали возможности щедрого финансирования со стороны россиянки предвыборной кампании АПС в обмен на предоставлении ей в последствии выгодных контрактов. Канцлер Австрии Себастьян Курц сразу после появления скандального видео объявил о роспуске коалиции. Президент Австрии Александр ван дер Беллен принял отставку правительства и назначил досрочные выборы. Они состоялись 29 сентября. Снова победила партия Курца, однако ей не удалось получить в парламенте абсолютное большинство. Федеральное правительство не сформировано по сей день. Курц ведет переговоры о создании коалиции с Партией «зеленых». АПС потеряла 10 процентов голосов из-за скандала, но все же заняла третье место.

Уже после того, как правительство Курца было распущено, вдруг выяснилось, что Штрахе и Гуденус встречались на Ибице вовсе не с российской бизнес-леди Аленой Макаровой, а с… боснийской студенткой, которая играла ее роль. Всю эту провокацию устроил юрист из Вены Рамин Мирфахрай. Он платил студентке за ее услуги по 7 тысяч евро в сутки. С учетом аренды виллы на Ибице, установке видеокамеры и звукозаписывающей аппаратуры ему эта затея обошлась в 380 тысяч евро.

Уже тогда были не совсем понятны цели Мирфахрая. Теперь, по данным австрийских СМИ, прокуратура считает, что он пытался шантажировать Штрахе и Гуденуса. А когда они отказались выполнить его требования, передал видеозапись немецким изданиям. Однако официально эта версия не подтверждается. Также не известно, есть ли Мирфахрай в числе арестованных.

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