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«Какой же кайф»: брошенная мужем Лолита Милявская порезала ковер-икону (видео)
Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которую муж Дмитрий Иванов обвиняет во взломе его почты, порезала его подарок — ковер-икону.
Видео того, как Лолита расправляется с ковром, опубликовал Telegram-канал Mash.
«Какой же это кайф», — наслаждается певица тем, что ковер больше не висит у нее на стене.
Внимание! На видео звучит ненормативная лексика!
Лолита на видео обращается к мужу и просит забрать свой подарок, предрекая, что он и его друзья с этим ковром будут подметать улицы. «Твои друзья, которые звонят мне», — уточняет она.
Отметим, что ковер-икону Дмитрий подарил Лолите давно, она часто записывала на его фоне стримы и делала фото для рекламы.
Напомним, что ранее Милявская рассказала подробности интимной жизни с Ивановым.
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