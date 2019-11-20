«Какой же кайф»: брошенная мужем Лолита Милявская порезала ковер-икону (видео)

Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которую муж Дмитрий Иванов обвиняет во взломе его почты, порезала его подарок — ковер-икону.

Видео того, как Лолита расправляется с ковром, опубликовал Telegram-канал Mash.

«Какой же это кайф», — наслаждается певица тем, что ковер больше не висит у нее на стене.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика!

Лолита на видео обращается к мужу и просит забрать свой подарок, предрекая, что он и его друзья с этим ковром будут подметать улицы. «Твои друзья, которые звонят мне», — уточняет она.

Отметим, что ковер-икону Дмитрий подарил Лолите давно, она часто записывала на его фоне стримы и делала фото для рекламы.

Напомним, что ранее Милявская рассказала подробности интимной жизни с Ивановым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter