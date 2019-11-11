Лолита Милявская раскрыла шокирующие подробности интимной жизни и развода с пятым мужем (видео)

Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская, которая разводится с пятым мужем, раскрыла шокирующие подробности интимной жизни с Дмитрием Ивановым и назвала истинные причины разрыва. Откровениями артистка поделилась со своей подругой Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Лолита пришла в студию в черном облегающем костюме с глубоким декольте, демонстрируя пышную грудь. Стоит отметить, 55-летняя певица похудела и выглядит отлично.

Сходу Милявская заявила, что их брак с Ивановым был мезальянсом, а неизбежность развода предсказал известный астролог Павел Глоба. Но тогда ей хотелось верить в счастливые отношения. 11-летняя разница в возрасте не была причиной их развода, уверена певица. Лола заверила, что изначально не хотела замуж за Дмитрия, а при первой встрече приняла его за стриптизера.

«Я никогда не собиралась за него замуж. Не было ярких чувств, не вспыхнуло. Сначала я приняла его за стриптизера. Его привел приятель на Мосфильм, где я снимала клип. Пообщались, пошли покушали. Потом он пригласил меня на тренировку, но это меня не вставило. Мы разъехались.

А потом он заболел. Мне стало жалко парня — ну что он один, без помощи. Ему сделали операцию. Начала передавать ему котлетки, бульончики, которые сама готовила. Тогда он снимал скромную однушку в Москве. Была в ней один раз. Он с порога сказал: «Снимай обувь, уборщица приходит раз в неделю».

Потом, когда он выписался из больницы, сказал: «спасибо тебе, ставлю тебе плюсик». Такого у меня еще не было. Мы начали встречаться. Через пару месяцев он предложил пожить вместе. Ну, а чего бы и нет?", — без романтики вспоминает Лолита.

Дмитрий переехал в ее просторную квартиру в элитном доме, стал сопровождать певицу на гастролях. Первая размолвка у них произошла из-за детей. Дмитрий предложил, чтобы его дочь жила с ними, в комнате дочери Милявской — Евы. Лолите это не понравилось.

«А почему твоя дочь должна жить хорошо, а моя плохо?», — так, по словам Лолиты, возмущался Дмитрий.

«Уже тогда я решила, что такие отношения мне не нужны. Я аннулировала их. Потом у меня были гастроли по Беларуси. Я выхожу на сцену, а в зале — его родители, родственники. Он идет на сцену, размахивает руками, весь зал смотрит, я злюсь. У меня же программа выстроена. Он берет у меня микрофон, достает коробочку с кольцом, падает на колено, пустил слезу. Я в шоке. Да, — коротко ответила и продолжила концерт», — раскрыла Лолита трогательный момент предложения руки и сердца.

Если ранее в интервью Милявская рассказывала, какой у нее заботливый и любящий муж, то сейчас она вспоминает о нем с иронией. Даже то, что он запекал для нее красную рыбу и тушил спаржу вместо жареной картошки, вспоминает с иронией.

Певица считает, что все годы Дмитрий мастерски имитировал любовь. Разрыв у них произошел еще два года назад, когда Дмитрий увлекся курсами личностного роста. Как говорит певица, он попал в секту, которая кардинально изменила его.

Она пыталась спасти мужа, обращалась к психологам, но все оказалось напрасным. Последней каплей стали слухи о любовнице.

«Он до последнего манипулировал, отрицал. Хотя при мне покупал для нее вещи. При этом говорит с ней по телефону, спрашивает, что купить. А я оплачиваю все это на кассе», — призналась Лолита.

Однажды вернувшись с гастролей и накатив виски, певица не сдержалась и высказала любимому все, что о нем думает. Собрала его вещи и выставила на лестничную клетку, еще и денег дала немало.

«Я дала ему деньги, чтобы мальчик не пропал. Там было ровно семь тысяч евро. Я сказала, что ровно во столько оценила прелесть супружеской жизни в семь лет. А две тысячи вынимаю за некачественное обслуживание», — сказала певица.

Также певица впервые за долгое время «встретилась» с бывшим мужем Александром Цекало — статисты вышли в масках продюсера. О нем она также вспоминала не без иронии, называя этот брак мезальянсом, основанном исключительно на творчестве.

Она также вспомнила об Александре Зарубине, который задаривал ее драгоценностями. Кольцо, которое бывший муж подарил ей на помолвку, носит и сейчас. Украшения от бывших она хранит в шкатулке, которую принесла в студию.

Первое кольцо, самое тоненькое, от мужа-студента Александра Беляева. Второй муж Виталий Милявский в любви не признавался. С ним Лолита оформила фиктивный брак ради московской прописки и красивой фамилии. Третий муж — Александр Цекало, с которым они выступали в дуэте «Аккадемия». После скандального развода бывшие не общаются. Четвертый — Александр Зарубин, пышная свадьба с которым состоялась в 2004. Он заботился о певце, подарил ей двухуровневую квартиру. Лолита очень тепло вспоминает о Зарубине, но считает, что ему нужна другая женщина. Самой большой любовью она называет Арнольда Спиваковского, который умер в марте этого года. Именно его певица называла распорядителем своего завещания.

Лолита не исключает, что снова выйдет замуж. Говорит, у нее карма многобрачия.

Напомним, о разводе Милявской и Иванова заговорили этим летом. Тогда певица призналась, что муж ушел от нее, но надеялась на примирение. Но Дмитрий подал в суд заявление на развод. Позже стало известно, что тренер по сквошу встречается с 40-летней землячкой Ольгой Кулиевой, с ней он появился на свадьбе у друзей и содержал на деньги Лолиты. Певица утверждает, что Дмитрий вел переписку с любовницей на ее компьютере.

Сам Иванов наличие любовницы отрицает и называет свои причины развода. Говорит, Лолита не занималась бытом и семьей, не хотела родить ему ребенка.

После этого сама Лолита набросилась на бывшего с обвинениями. Сейчас она обратилась к адвокатам и хочет признать их брак фиктивным. Дело о разводе рассматривается в суде.

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