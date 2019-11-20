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Лолиту Милявскую допросила полиция: что произошло
Скандальный развод Лолиты Милявской с ее пятым мужем Дмитрием Ивановым набирает обороты. Экс-певицы, которого обвиняли в неверности и романах на стороне, заявил о взломе своей почты и соцсетей. По этому поводу он обратился в полицию. Хакеры получили доступ к личной переписке Дмитрия, изменив привязанный номер телефона. Также взломали его аккаунт в Facebook. Личную информацию уже слили в сеть. Дела сердечные и не только могут стать достоянием общественности.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Иванов написал заявление в полицию и просит возбудить уголовное дело за неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.
Первой под подозрение якобы попала Лолита, которая не подбирает слов, комментируя бывшего возлюбленного, которого теперь называет альфонсом. Говорят, номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит самой певице.
Тот же Telegram-канал Mash сообщает, что полиция уже допросила Милявскую. Других подробностей пока не сообщают. Вполне возможно, что Лолита хотела вывести благоверного на чистую воду и раздобыть доказательства его неверности для суда.
Сама Лолита пока возможный допрос не комментировала. Нет информации об инциденте и в Instagram Иванова. Он рассказал, как проводит время с новой пассией.
В интервью в «Секрет на миллион» Лолита шокировала откровенными признаниями о Дмитрие. Она рассказала, как не хотела за него замуж, спасала от секты и обеспечивала финансово.
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