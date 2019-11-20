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Шоу-бизнес

«Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку (фото)

22:50 20 ноября 2019 241
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Семья Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, возмутилась очередным «сливом» о «смерти актрисы».

Переписку со своей знакомой родственникам Заворотнюк отправила журналистка. В скрине переписки, который опубликован на странице поддержки актрисы, говорится о том, что о смерти Анастасии сообщили врачи.

«Привет! Заворотнюк час назад умерла. Анонимно, пожалуйста», — пишет знакомая журналистки, отмечая, что информация 100-процентная.

Родственники актрисы уже опровергли эту информацию, но они хотят выяснить, кто именно в больнице распространяет такие слухи.

Заворотнюк

«Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается „осведомленный источник“. Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать», — говорится в сообщении.

Напомним, что это не первый раз, когда «источники» сообщают о смерти Заворотнюк.

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