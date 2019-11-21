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Не захотел делиться: муж сбежал от жены после крупного выигрыша в лотерею
В далеком Таиланде, сотрясаемом королевскими скандалами, на прошлое неделе произошел довольно курьезный случай: муж сбежал от жены с выигрышным лотерейным билетом. Об этом сообщает издание Asia One.
Сообщается, что 16 ноября, Порнтида Чамнанвет и ее муж Виджак Ваннапрасит купили лотерейный билет и выиграли шесть миллионов батов (около 4,5 млн гривень).
Пара зарегистрировала свой выигрыш в полицейском участке. Они подписали лотерейный билет своими именами и договорились, что поделят деньги поровну.
Однако на следующий день Ваннапрасит заявил жене, что отдаст ей лишь треть выигрыша, и между супругами завязался конфликт. Они поссорились так сильно, что мужчина забрал лотерейный билет и сбежал.
В воскресенье, 17 ноября, Чамнанвет подала в местную полицию заявление с просьбой не дать мужу обналичить украденный выигрыш. По словам адвоката, Ваннапраситу может грозить до трех лет лишения свободы за незаконное присвоение билета.
После широкой огласки истории в тайских СМИ, сбежавший муж испугался уголовного преследования и вернулся к супруге, согласившись разделить с женой выигрыш поровну.
Теперь супруги снова вместе и намерены обналичить выигрыш.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США бывшая жена сумела отсудить у экс-мужа половину лотерейного выигрыша в размере 80 млн долларов.
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