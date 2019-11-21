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Сбили и переехали несколько раз: в Николаеве произошло жуткое ДТП (фото 18+)
В среду, 20 ноября, в Николаеве, где накануне побывал президент Владимир Зеленский, произошло смертельное ДТП с участием транспортных средств и пешехода.
Об этом пишет местное издание 0512.com.ua.
Из показаний очевидцев картина вырисовывается примерно следующая.
Автомобиль Opelехал по Богоявленскому проспекту, со стороны Жуковского кольца, в направлении центра корабельного района. Навстречу ему двигался красный автомобиль неустановленной марки, следом за которым ехал Mitsubishi ASX. В трагическом происшествии приняли участие сразу три автомобиля.
Пешеход, 55-летний местный житель, начал переходить дорогу со стороны небольшого магазинчика «Луиза». По предварительным данным, он вышел на середину улицы практически в тот момент, когда едущие на встречу друг другу Opel и красный автомобиль практически поравнялись.
Какая из этих двух машин первой ударил пешехода — предстоит выяснить следствию. О силе удара свидетельствую то обстоятельство, что туфли погибшего разлетелись в радиусе 50 метров. После того, как мужчина упал на асфальт, на него наехал движущийся следом за красным автомобилем Mitsubishi.
После ДТП водитель Opelи Mitsubishi остановились. Водитель же красного автомобиля, проехавший около 100 метров вперед, становился, выглянул из авто, оценил обстановку и уехал с места происшествия.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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