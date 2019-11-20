Происшествия

В ожидании Зеленского: тележурналистка сломала ногу в порту Очакова, готовясь к приезду президента

В Очакове, куда сегодня прибыли возвращенные Россией украинские катера и буксир, ожидают президента Зеленского. Не обошлось и без ЧП — журналистка «ТРК Украина» упала в ров на территории порта и сломала ногу. Пострадавшую достали из ямы и вызвали скорую помощь.

Напомним, вечером в среду, 20 ноября, в Николаев, а затем в Очаков должен прибыть президент Зеленский, который до этого побывал на открытии моста в Станице Луганской.

По неизвестным причинам прилет борта № 1 пока задерживается.



Как сообщает сайт «Новости N», на место уже прибыли Николаевский городской голова Александр Сенкевич, а также народные депутаты от партии «Слуга народа» Игорь Копытин и Александр Пасечный. Также прибыл председатель Николаевской ОГА Александр Стадник и глава СБУ в Николаевской области Виталий Герсак.

На входе очень жесткий контроль. В аэропорту очень много правоохранителей.

Около 19:00 группа журналистов прибыла в военный порт Очакова. Тут же проходит небольшой митинг.

Напомним, украинские корабли, которые Россия год назад захватила в районе Керченского пролива, по решению Международного морского трибунала вынуждена была вернуть Украине. Но вернули их россияне в очень плачевном состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter