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Два прихлопа, три притопа: Зеленский с первой леди «зажигали» на форуме молодежи (видео)
Президент Владимир Зеленский, который встречал в Очакове вернувшиеся из плена украинские корабли, накануне этого события успел отметиться вместе с первой леди на молодежном Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной», где станцевал перед школьниками.
Видео мероприятия разместил на своем YouTube-канале один из телеканалов.
На ролике видно, как в начале встречи, Зеленский поприветствовал участников, сказав, что видит перед собой будущее Украины.
В ответ юные ведущие предложили разрядить обстановку короткой физразминкой — «футбольным танцем». Президент, когда услышал музыку, сказал «О, будем танцевать». Первая леди Елена Зеленская засмущалась, но также повторяла движения, хотя и не всегда успевала за своим мужем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Зеленская рассказала о «скандале» с ее желтым платьем во время визита в Японию. Супруга президента Украины уверена, что все слухи о недоразумениях в Японии «высосаны из пальца» украинскими СМИ. На самом деле японцы были довольны визитом и нарядом первой леди, о чем с радостью сообщило посольство Страны восходящего солнца.
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