- 01:25 Жена Зеленского рассказала о «скандале» с ее желтым платьем во время визита в Японию
- 00:55 Фекальный потоп на курорте: Бердянск залило нечистотами
- 00:26 В «Нафтогазе» раскритиковали предложение РФ «газ в обмен на отказ от арбитража»
- 18.11 23:56 Стала богаче на 600 млн долларов: самая молодая миллиардерша в мире выгодно продала свой бизнес
- 18.11 23:41 Испания – Румыния — 5:0 видео голов матча отбора к Евро-2020
- 18.11 23:39 Дания и Швейцария нашли третьего лишнего в группе: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020
- 18.11 23:37 Италия – Армения — 9:1: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 18.11 23:30 Кошки с ужасом отреагировали на хозяев в кошачьем обличье: в сеть выложили смешное видео
- 18.11 23:28 Замешаны все — от рядовых до комбригов: Тука рассказал, почему невозможно покончить с контрабандой в зоне ООС
- 18.11 23:06 Пассажир был без сознания, водитель захлебывался кровью: полицейский спас пострадавших в ДТП
- 18.11 23:04 Беспилотник с территории России атаковал позиции украинских военных на Луганщине: есть раненые, — Бутусов
- 18.11 22:40 Глава ОП Богдан незаконно пользуется услугами госохраны: что выяснили журналисты
Жена Зеленского рассказала о «скандале» с ее желтым платьем во время визита в Японию
Супруга президента Украины Елена Зеленская уверена, что никакого скандала во время ее совместного с мужем визита в Японию не было.
Об этом говорится в ее интервью для украинского выпуска Vogue, где первая леди появилась на обложке.
Напомним, что когда были опубликованы снимки «Леди Зе» на церемонии интронизации императора Нарухито в наряде от украинского дизайнера, многие пользователи соцсетей назвали такой выход скандальным и нарушающим этикет, ведь желтый — это императорский цвет и его якобы имеют право надевать только члены его семьи.
В интервью Елены Зеленской для украинского говорится, что никакого скандала не было. Супруга президента рассказала, что была довольна своим образом и реакцией японцев на него, пока не прочла публикации украинских СМИ.
По словам дизайнера Ивана Фролова, заказ на два платья для первой леди получил за месяц до поездки. «Наша команда хорошо подготовилась, мы изучили японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета сезону, поэтому мы остановились на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина», — рассказал он.
Фролов нарисовал по пять эскизов каждого платья, затем Елена сделала свой выбор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одежду президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на интронизации императора Японии высоко оценили в Стране восходящего солнца. Об этом сообщило посольство Японии в Украине. «Участие Президентской пары в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране», — написали дипломаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"