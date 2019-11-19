Украина

Жена Зеленского рассказала о «скандале» с ее желтым платьем во время визита в Японию

Супруга президента Украины Елена Зеленская уверена, что никакого скандала во время ее совместного с мужем визита в Японию не было.

Об этом говорится в ее интервью для украинского выпуска Vogue, где первая леди появилась на обложке.

Напомним, что когда были опубликованы снимки «Леди Зе» на церемонии интронизации императора Нарухито в наряде от украинского дизайнера, многие пользователи соцсетей назвали такой выход скандальным и нарушающим этикет, ведь желтый — это императорский цвет и его якобы имеют право надевать только члены его семьи.

В интервью Елены Зеленской для украинского говорится, что никакого скандала не было. Супруга президента рассказала, что была довольна своим образом и реакцией японцев на него, пока не прочла публикации украинских СМИ.

По словам дизайнера Ивана Фролова, заказ на два платья для первой леди получил за месяц до поездки. «Наша команда хорошо подготовилась, мы изучили японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета сезону, поэтому мы остановились на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина», — рассказал он.

Фролов нарисовал по пять эскизов каждого платья, затем Елена сделала свой выбор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одежду президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на интронизации императора Японии высоко оценили в Стране восходящего солнца. Об этом сообщило посольство Японии в Украине. «Участие Президентской пары в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране», — написали дипломаты.

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