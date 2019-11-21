В пику Косте? Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева представили первую совместную песню

Шоу-бизнес

40-летняя экс-«виагра» Альбина Джанабаева, объявившая в сентябре об уходе от продюсера Константина Меладзе, представила вместе со своим мужем, 54-летним Валерием Меладзе, первую совместную песню.

Об этом пишет «Стархит».

«И вы, и мы этого давно ждали», — написала Альбина в Instagram.

«Наш дуэт», — - коротко объявил о песне Валерий.

Продюсированием трека также занимался лейбл Константина Меладзе, однако сам он в создании произведения не участвовал. Музыку к песне «Мегаполисы» написал Вячеслав Бодолика, а слова — Мария Якубовская.

Поклонники, конечно, рады впервые услышать влюбленных в одной песне: «Я ждала этого так долго! Мечты сбываются!», «Шикарная песня. С первых аккордов запала в душу и сразу внесена в трек-лист. Спасибо за творчество!», «Поскорей бы клип!», «Просто шикарно. Очень душевная песня, мне даже хочется плакать».

Напомним, что в первых числах сентября Альбина Джанабаева приняла решение завершить сотрудничество с композитором и продюсером Константином Меладзе. Общий путь певицы и продюсера продлился 15 лет (что немало для современного шоу-бизнеса): сначала в составе группы «Виа Гра» с осени 2004 года, а потом и в качестве сольной артистки — с 2012-го.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Альбина Джанабаева удивила фанатов откровенным снимком в красной шубе на голое тело, за которое получила почетное «звание» «самая шикарная из виагр».

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