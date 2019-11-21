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"Яблочное" ДТП на Шулявке в Киеве: есть пострадавшие
Поздно вечером в среду дорожное движение на столичном проспекте Победы в районе Шулявки значительно усложнилось из-за двух столкнувшихся машин и ящиков с яблоками, оказавшимися на дороге.
Предварительно установлено, что здесь столкнулись грузовой бус Ford и малолитражка Honda.
Водитель Ford утверждает, что он выезжал на проспект со стороны Чоколовки на зеленый сигнал.
А рулевой малолитражки, видимо, хотел проскочить.
Услышать версию водителя Honda не получилось — 43-летний мужчина был госпитализирован.
Но Honda — малышка сумела нанести сильный удар своему грузовому собрату.
Да так, что часть яблок оказалась на дороге.
А всего водитель перевозил около полутора тонн продукции.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 20 ноября, в Николаеве произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств и пешехода.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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