Происшествия

"Яблочное" ДТП на Шулявке в Киеве: есть пострадавшие

Поздно вечером в среду дорожное движение на столичном проспекте Победы в районе Шулявки значительно усложнилось из-за двух столкнувшихся машин и ящиков с яблоками, оказавшимися на дороге.

Предварительно установлено, что здесь столкнулись грузовой бус Ford и малолитражка Honda.

Водитель Ford утверждает, что он выезжал на проспект со стороны Чоколовки на зеленый сигнал.

А рулевой малолитражки, видимо, хотел проскочить.

Услышать версию водителя Honda не получилось — 43-летний мужчина был госпитализирован.

Но Honda — малышка сумела нанести сильный удар своему грузовому собрату.

Да так, что часть яблок оказалась на дороге.

А всего водитель перевозил около полутора тонн продукции.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 20 ноября, в Николаеве произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств и пешехода.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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